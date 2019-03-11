Написать продающий текст

Продающие текстыЗакрыт12 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать уникальную продающею статью для сайта, аналогичную приложения.

5 лет назад
Khalilovaa
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание текстов

    Требуется 5 статей, на женскую тематику, с подбором фотоматериала.  Темы: [list][*]Уход за трикотажной одеждой[*]Выбор платья на выпускной для мамы и бабушки[*]Главные цвета этого лета[*]Чем чистить дубленку[*]Кюлоты[/list]Статья должна быть уникальной. С содержанием, с фотографиями. Размер 2000 - 3000 ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Продающий текст

    Требуется продающий текст, для последующей рассылки по e-mail, юридическим лицам. Тематика: Клининговые услуги

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать статью

    Написать 2-3 уникальных ёмкостных статьи на тему полезных советов для дома (темы предоставятся)  2000 – 3000 символов каждая. Пожалуйста, укажите стоимость за 1000 символов в вашем ответе.

    Продающие тексты41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание и размещение статьи на habr

    Приветствую. Есть статья месяца на хабре https://habr.com/ru/post/441252/ Требуется написать и разместить на хабре статью про отечественную смежную разработку: https://boomstarter.ru/projects/868215/evora_o_igra-trenazhyor_dlya_vzroslyh_v_ochkah_vr

    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен копирайтер с большим опытом создания продающих текстов для сайта

    Нужен копирайтер с большим опытом написания очень продающих текстов для сайта на фоне конкурентных сайтов. Сфера рассылка смс, вайбер, инста... жду ваших предложений.

    Продающие тексты10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты по такелажным работам - 16 шт.

    $2

    Необходимо написать грамотные тексты по такелажным работам - будет подробное ТЗ и ссылки на конкурентов в качестве источников. Обязательные требования: - грамотные - легко читаемые тексты - деление текстов на абзацы, подзаголовки, списки. Указывайте, пожалуйста, примеры своих работ и цену ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно написать несколько страниц для моего сайта

    Здравствуйте, нужен крутой человек который генерирует продающий текст. Это будут статистические страницы на которых я буду выводить информацию о своих услугах. Каждая страница на отдельной странице.  Вы должны очень хорошо владеть [b]СЛОВОМ[/b] - ибо это самый ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад