Необходимо создать текст для лендинга

Для сайта реабилитационного центра (наркомания, алгоколизм, и.т.п.) требуется написание текстов Для понимания, структура сайта: О центре - Наши специалисты - Лицензии и дипломы - Фотогалерея Услуги и цены - Лечение наркомании - Лечение алкоголизма. - Нарколог на дом ...
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Задача: нужно совершить невозможное. Необходимо разработать текст для лендинга, который будет продвигать промышленное оборудование. Это должен быть сложный, но яркий компромисс специфических терминов и литературных оборотов.
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