Необходимо создать текст для лендинга

Продающие текстыЗавершен1 заявка169 просмотров
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Задача: нужно совершить невозможное. Необходимо разработать текст для лендинга, который будет продвигать промышленное оборудование. Это должен быть сложный, но яркий компромисс специфических терминов и литературных оборотов.

7 лет назад
poputchik1
Александр 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Olga-Urban
Ольга 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$100
4 дня
Невозможное свершилось! Очень профессионально создана структура лендинга и текст, без малейшего нарушения специальных технических определений, но который реально интересен читателю. Получил большое удовольствие от совместной работы с Ольгой. Рекомендую тем, кто стремится получить только лучшее!
Александр - очень приятный в общении, целеустремленный, умный и крайне благонадежный заказчик! От проекта получила не только бесценный опыт, но и максимальное удовольствие. Александр всегда готов помочь и словом, и делом, потому что искренне верит в то, чем занимается, любит свою работу и уважает других людей. Спасибо за проект! Надеюсь, будем сотрудничать еще. Мои убедительные рекомендации)
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