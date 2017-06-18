Переработка статьи в продающий текст

Продающие текстыЗавершен3 заявки192 просмотра
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Необходимо переработать статью в статью с элементами продающего текста, чтобы ее можно было выложить на сайте и давать потенциальным клиентам в печатном виде

7 лет назад
adamant-ftf
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 часов назад
7 лет назад
$3
3 дня
Работаю не первый раз. Доволен четким соблюдением сроков, продающие тексты получаются отличные. Если требуется доработка - только по техническим деталям (работаю в строительстве и там хватает мелких нюансов). Очень доволен - конечно рекомендую.
Все супер, как всегда. Очень добросовестный и ответственный заказчик!
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