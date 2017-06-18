Переработка статьи в продающий текст

Необходимо написать продающие текста на лендинг пейдж. Тематика работа таксистом. В текста входит описание предложения работы, заголовки, призывы к действию, описание преимуществ, мотивационные вопросы. Так же в текстах необходимо присутствие определенных ключевых фраз. Необходимо оценить написание текста ...
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Необходимо переработать статью в статью с элементами продающего текста, чтобы ее можно было выложить на сайте и давать потенциальным клиентам в печатном виде
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