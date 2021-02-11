Тексты для путеводителя туристического кольцевого маршрута

$500
Продающие текстыЗакрыт29 заявок955 просмотров
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Необходимо подготовить увлекательные для потенциальных гостей тексты для интернет-путеводителя по российскому туристическому кольцевому маршруту: малые

города, достопримечательности, имена, легенды; активный отдых летний и зимний и

т.п.

Объем одного материала – от 1000 до 2500 знаков и зависит от конкретной темы (выбирает автор).

Срок – 1 месяц.

1000 знаков без пробелов – 500 руб.

3 года назад
biryuzovoekolco
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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