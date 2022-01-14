Требуется доработать текст лендинга.

Ищу человека, который поможет сделать продающую презентацию. Направление: Презентация партнерства для поставщика продукта. Что нужно сделать: Структуру и контентное наполнение будем делать вместе обсуждая каждый блок - потратим до 2 часов. Всего до 12-15 слайдов. Дизайн уже есть/ Цена обсуждается. Кроме ...