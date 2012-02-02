Нарисовать минигородок

Нарисовать в зеленой зоне мини больничный городок:

три 9эт. корпуса, два 4эт. корпуса, 2 одноэтажных спортзала, вертолетную площадку на 2 корпусах, футбольное поле + баскетбольную площадку, яблоневый сад, несколько дворов для отдыха с лавочками, 12 ангаров + 3 теплицы, конюшню и мини-ипподром, стоянку автомобилей, озеро и все огородить 3-х метровым забором.

срок до 29.03

предпочтение минимальной цене

рисовать можно хоть карандашом на бумаге – главное красивая картинка

по аналогу прикрепленного файла