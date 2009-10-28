Промышленный дизайн подставки под канцтовары

Нужен дизайн подставки под канцтовары по техзаданию, с учетом фирменного стиля.

Нужны будут несколько концепций дизайна, на основе выбранной создать макет для подготовки к производству

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