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Стойка для девайсов
требуется нарисовать дизайн-макет и придумать конструктив разборной стойки для медицинских девайсов.
Назначение стойки:демонстрация работы эндоскопов.
Суть: на тумбу-основание крепится муляж человеческого тела с внутренними органами, внутри самой тумбы размещается прибор УЗИ, от него на столешницу выводятся 6 трубок для эндоскопов-насадок.
От столешницы эти трубки идут в муляжи органов.
Рядом с манекеном размещаются 2 монитора, которые отображают изображение с камер эндоскопов.
Габариты стойки: 60х60х90 см столешница, 85 см – высота манекена, мониторы 18". Мониторы придется выносить на кронштейнах, чтобы они не мешали работе оператора и были видны зрителям. Ставить их над манекеном нежелательно.
Вид манекена: http://www.spb-maneken.ru/t002-tors-uniseks-23-chasti
основание стойки будет изготовлено на базе профиля http://octanorm.de/Pages/Products/ProductBrowser2.aspx?dep=VMS&chid=23&pfid=3 – 40х40 или 60х60 мм
Профиль обвешивается акриловыми панелями при помощи вот такого гласс-холдера: - http://octanorm.de/Pages/Products/ProductBrowser2.aspx?dep=VMS&chid=24&pfid=181 (М1370, М1375 М1380, М1385 – на ваше усмотрение, видео-пример youtu.be/Etq5cvWnuIk).
На панели оргстекла накатывается логотип.
Гамма: бело-сине-желтая.
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