Должностные обязанности: - Разработка концепции конструктива; - Разработка концепции внешнего вида; - Создание трехмерного дизайн-проекта. Требования к квалификации: - Наличие портфолио; - Высшее профильное образование; - Очень желателен опыт разработки дизайна металлических изделий; - Опытный пользователь ПК, знание современных дизайнерских программ; - Знание технологий ...
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Переводческой компании «Альянс PRO» требуются специалисты по работе в Autocad и Microstation.
Основные задачи:
1. Извлекать (набирать) текст из чертежей и подготавливать его в таблицу для последующего перевода.
2. Подготавливать чертеж в формат PDF (JPG) для удобства переводчиков.
3. Внести текст из переведенной таблицы обратно в чертеж.
Желающих прошу присылать информацию о себе и почасовые тарифы только на эл. почту - [email protected]
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