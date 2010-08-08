Дизайнер наручных часов

Требуется конструктор в Solid Works расчет прочности, гибкий металл на постоянную работу. График 5/2. С 10 до 19.00. З/пл. на испытательный срок 30000 р. Москва. м. Новослабодская. mkm1.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
* Разработка коллекции наручных часов,
* Дизайн моделей часов для российского рынка,
* Анализ часового рынка, его тенденций, перспектив развития.
* Прорисовка дизайна на ПК, в том числе в 3D
* Работа с производителем часов (европейский)
Требования:
* Высшее художественное или дизайнерское образование.
* Желателен опыт разработки моделей часов, дизайна
* Знание и понимание часового рынка России, его тенденций.
* Возможны кандидаты с опытом дизайна ювелирных изделий или аксессуаров,
* ПК - опытный пользователь, графические дизайнерские пакеты - профессионально.
* Опыт дизайна от года.
* Портфолио обязательно.
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