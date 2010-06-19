Требуется конструктор SolidWorks расчет прочности

$1000
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Требуется конструктор в Solid Works расчет прочности, гибкий металл на постоянную работу.

График 5/2. С 10 до 19.00. З/пл. на испытательный срок 30000 р. Москва. м. Новослабодская.

mkm1.ru

13 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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