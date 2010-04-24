Промышленный дизайнер (комьютерная периферия)

Под частные проекты требуется промышленный дизайнер, одна штука:

• Владение AutoCAD, Solidworks, Adobe Design, и т.п.

• Опыт или хотя бы понимание процессов разработки компьютерной периферии

• Предпочтение отдается кандидатам с профильным образованием в области промышленного дизайна или в связанных областях

Работа не по найму, чистый фрилансинг. Оплачивается попроектно. Зарплата по проекту обговаривается отдельно.

Пожалуйста, присылайте свои резюме + предложения + рекомендации (если есть) + ваши работы на адрес [email protected]

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. В дополнение к списку технических требований, в первую очередь мы ищем людей честных и порядочных, а также способных соблюдать конфиденциальность. Кража незапатентованной интеллектуальной собственности, к сожалению, реальность, с которой нам приходилось сталкиваться.

В эпоху глобализации и толстых интернет-каналов, нам безразлично, где вы находитесь: в Москве, Киеве, Купертино или селе Гадюкино. Главное, чтобы был толстый интернет-канал для общения по проектам.