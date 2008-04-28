Браузерная он-лайн игра

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки247 просмотров

Требуется опытные программисты знающий php/perl/mysql/ajax/xml/java/c - для создания игры.

В стиле современных популярных он-лайн игр.

Вакансии набараны, свободных нет.

AJAXJavaMySQLPHP
17 лет назад
Craus
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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