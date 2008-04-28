Требуются дополнительные флэш-игры для интернет-казино. Игр много, постоянное сотрудничество. Сделка будет через сервис, 100% после изготовления., так что всякого рода кидальщиков прошу не беспокоить. Полностью вид игр и ...
Браузерная он-лайн игра
Требуется опытные программисты знающий php/perl/mysql/ajax/xml/java/c - для создания игры.
В стиле современных популярных он-лайн игр.
Вакансии набараны, свободных нет.
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