Игра instagramm

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки170 просмотров

Необходимо разработать с нуля или на основе готовых исходников, простую игру для инстаграмма. Через фейсбук с привязкой аккаунта инстаграмм, появилась возможно публиковать игры. Мне очень интересна эта тема. Ищу специалиста кто сможет сделать и загрузить игру. Цена и сроки обсуждаемы.

6 лет назад
teddybraun1986
Тедди Браун 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров