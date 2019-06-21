Нужен человек, который сможет взять на себя кодовую часть проекта. по объему работы можно узнать в лс
Игра instagramm
Необходимо разработать с нуля или на основе готовых исходников, простую игру для инстаграмма. Через фейсбук с привязкой аккаунта инстаграмм, появилась возможно публиковать игры. Мне очень интересна эта тема. Ищу специалиста кто сможет сделать и загрузить игру. Цена и сроки обсуждаемы.
Заявки фрилансеров
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