Игра-приложение для vkontakte.ru

Нужен человек, сумеющий создать игру-приложение для контакта. Красивую, что-то вроде http://farmer.vkontakte.ru идея та же (статистика, магазин и прочее будет аналогично).

Идея будет эволюция человека и его развитие, начинает жить в пещере, в итоге можно купить дом. Открыть свой бизнес и т.п.

К этому всему прикрутить биллинг.

ТЗ будет составлено.