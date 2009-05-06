Нужен человек, сумеющий создать игру-приложение для контакта. Красивую, что-то вроде http://farmer.vkontakte.ru идея та же (статистика, магазин и прочее будет аналогично). Идея будет эволюция человека и его развитие, начинает жить в пещере, в ...
Интернет казино
Игровой портал.
Возможно уже готовый.
ПО сторонних казино интегрируются, в основном видео игры от известных производителей.
Возможны готовые модули админки, биллинга, статистики.
Набор игровых автоматов, покера и других игр рассматривается
Столы для разных рулеток.
Подробная админка с партнеркой.
Биллинг с шлюзами ПС и лицевыми счетами пользователей предоставим, возможно оплатим предложенную вами разработку.
Административные приложения с ограничением прав.
Дизайн оригинальный, возможно 3D/флеш, все, что будет предложено приветствуется.
От Вас:
Краткое описание к ТУ защиты и конфигурации системы..
Портфолио обязательно, будет изучаться очень внимательно.
Мы заинтересованы в Вашем последующем сопровождении и обновлении ПО.
Напишите Ваши пожелания, предполагаемый на сопровождение годовой бюджет (без продвижения!!!)
Убедительная просьба, сформулируйте и изложите коммерческое предложение исходя из нижеизложенных критериев.
0! Рассматриваем только готовые разработки, с возможностью доработки.
Сроки пуска в коммерческую эксплуатацию 1,5 мес. Доработки по договору на 3 года.
1) Предложения по продаже готовой платформы.
2) Предложения по готовым играм, для встраивания в портал
3) Предложение по доработке и интеграции игр в портал.
В предложении укажите ссылки на ваши работы.
Сроки, цены.
Нужно полноценное коммерческое предложение.
Просьба не пишите - возьмемся, сделаем в лучшем виде и быстро…
Не проходят также посреднические компании, они не могут нести ответственность и тем более вести дальнейшие разработки.
И еще, убедительная просьба...
Скрипты по сто баксов не предлагать!!!! Даже приведенные в рабочее состояние.
Пробующим свои силы в этой области впервые, рекомендуем другие проекты, где ответственность меньше.
Бюджет обсуждаем не менее Ваших амбиций, но не более реальной стоимости.
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