Интернет казино

$20000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки971 просмотр

Игровой портал.

Возможно уже готовый.

ПО сторонних казино интегрируются, в основном видео игры от известных производителей.

Возможны готовые модули админки, биллинга, статистики.

Набор игровых автоматов, покера и других игр рассматривается

Столы для разных рулеток.

Подробная админка с партнеркой.

Биллинг с шлюзами ПС и лицевыми счетами пользователей предоставим, возможно оплатим предложенную вами разработку.

Административные приложения с ограничением прав.

Дизайн оригинальный, возможно 3D/флеш, все, что будет предложено приветствуется.

От Вас:

Краткое описание к ТУ защиты и конфигурации системы..

Портфолио обязательно, будет изучаться очень внимательно.

Мы заинтересованы в Вашем последующем сопровождении и обновлении ПО.

Напишите Ваши пожелания, предполагаемый на сопровождение годовой бюджет (без продвижения!!!)

Убедительная просьба, сформулируйте и изложите коммерческое предложение исходя из нижеизложенных критериев.

0! Рассматриваем только готовые разработки, с возможностью доработки.

Сроки пуска в коммерческую эксплуатацию 1,5 мес. Доработки по договору на 3 года.

1) Предложения по продаже готовой платформы.

2) Предложения по готовым играм, для встраивания в портал

3) Предложение по доработке и интеграции игр в портал.

В предложении укажите ссылки на ваши работы.

Сроки, цены.

Нужно полноценное коммерческое предложение.

Просьба не пишите - возьмемся, сделаем в лучшем виде и быстро…

Не проходят также посреднические компании, они не могут нести ответственность и тем более вести дальнейшие разработки.

И еще, убедительная просьба...

Скрипты по сто баксов не предлагать!!!! Даже приведенные в рабочее состояние.

Пробующим свои силы в этой области впервые, рекомендуем другие проекты, где ответственность меньше.

Бюджет обсуждаем не менее Ваших амбиций, но не более реальной стоимости.

14 лет назад
vlad_ros
Олег 
64 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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