Интернет-казино

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт9 заявок267 просмотров

Разработка интернет казино с возможностью оплаты кредитными карточками VISA, Master, одним словом аналогично онлайн казино vabank

21 год назад
HawkIn
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • РПГ онлайн игра на PHP

    $100

    Требуется разработать движок для онлайн RPG игры на PHP, аналогичный http://wayw2.com/. Возможен выбор готовых решений, таких как PHPNuke, при условии качественной проработки ролевой составляющей игры.

    PHP
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Флеш игры

    $100

    Требуется разработать 5 флеш игр в жанре лотто. Игры должны включать: сундучки, стрип покер, наперстки, рулетку и тараканьи бега. Ожидается качественный игровой процесс и интересный дизайн.

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Он-лайн казино.

    $25

    Требуется разработка скрипта для он-лайн казино, включающего лотереи с мгновенными выплатами, обменник и партнерскую программу. Необходимы бонусы за посещение и активность, админский интерфейс, а также возможность добавления новых игр. Дизайн не важен, установка не требуется. Предоставлю стандартные скрипты лотерей для облегчения задачи.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    21 год назад

  • Интернет Казино Flash

    $500

    Требуется разработка интернет-казино на платформе Flash. Необходимы качественные игры для онлайн-гемблинга, которые будут интересны пользователям. Укажите опыт в создании аналогичных проектов.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Онлайн-казино

    $5000

    Требуется разработка интернет-казино, включающего не менее 15 игр и полноценный бэк-офис. Ожидается создание функционала для управления и поддержки проекта, а также обеспечение высокого качества игр.

    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Flash casino

    $300

    Требуется разработка трех уникальных слотов для онлайн казино, а также реализация блэкджека, покера, видео покера, кено, русских капсов и рулетки. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в дизайне и геймплейе.

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Flash - Казино

    Требуется разработка игр для онлайн-казино Flash - Казино. Задача включает создание аналогичного сайта, подобного http://thegoldcasino.com. Ожидается работа над игровым контентом и функционалом платформы.

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Интернет-казино

    $150

    Требуется разработка игр для интернет-казино с использованием технологий Flash и PHP. Бюджет на проект составляет 150 WMZ. Ожидается создание увлекательного игрового контента для пользователей.

    PHP
    Разработка игр12 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • WM - Лотереи и игры

    $20

    Необходимо разработать развлекательный раздел сайта, который будет включать игры с возможностью получения денежных выигрышей. Ожидается создание интерактивного контента для привлечения пользователей.

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Casino

    $100

    Требуется разработка казино-игр, включая сингл-плеерные (покер, рулетка, блэкджек, слот-машины) и мультиплеерные игры. Дизайн сайта не нужен. Цены и условия ожидаются от исполнителей.

    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    21 год назад