Требуется разработка казино-игр, включая сингл-плеерные (покер, рулетка, блэкджек, слот-машины) и мультиплеерные игры. Дизайн сайта не нужен. Цены и условия ожидаются от исполнителей.
WM - Лотереи и игры
Создание развлекательного раздела сайта с денежными выигрышами
Заявки фрилансеров
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