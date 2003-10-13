Интернет-казино

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт13 заявок264 просмотра

Требуется интернет-казино "под ключ". Стандартный набор игр. Система приема платежей и оплаты через webmoney, с возможностью дальнейшей модернизации. Все предложения рассматриваются!

22 года назад
ss
125 лет
22 года в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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