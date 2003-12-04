Требуется разработка интернет-казино на платформе Flash. Необходимы качественные игры для онлайн-гемблинга, которые будут интересны пользователям. Укажите опыт в создании аналогичных проектов.
Он-лайн казино.
Здравствуйте.
Нужен такой проект:
1. Скрипт он-лайн лотереи с мнгновеннымии выплатами ( больше.меньше, наперстки, момент и пр.)
2. Обменник (z-r-e-u)WM.
3. Партнерскач программа (50% от проигрыша человека пришедшего по Вашей ссылке).
4. Выплата бонусов за посещение.
5. Выплата бонусов за активность (кто больше играет).
6. Новые игры, которых нет еще не в одной лотерее.(1-2).
7. Админский интерфейс. + все расчеты ведутся с одного кошелька.
8. Дизайн в принципе не очень важен.
9. Установка не требуется.
10. Стандартные скрипты лотерей могу дать . Там практически все есть!
11. Не очень дорого,(25 wmz но после получения первых прибылей выплачу еще.)
С уважением, Петренко Михаил.
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