Он-лайн казино.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка228 просмотров

Здравствуйте.

Нужен такой проект:

1. Скрипт он-лайн лотереи с мнгновеннымии выплатами ( больше.меньше, наперстки, момент и пр.)

2. Обменник (z-r-e-u)WM.

3. Партнерскач программа (50% от проигрыша человека пришедшего по Вашей ссылке).

4. Выплата бонусов за посещение.

5. Выплата бонусов за активность (кто больше играет).

6. Новые игры, которых нет еще не в одной лотерее.(1-2).

7. Админский интерфейс. + все расчеты ведутся с одного кошелька.

8. Дизайн в принципе не очень важен.

9. Установка не требуется.

10. Стандартные скрипты лотерей могу дать . Там практически все есть!

11. Не очень дорого,(25 wmz но после получения первых прибылей выплачу еще.)

С уважением, Петренко Михаил.

21 год назад
lopni
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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