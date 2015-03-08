Модификация игрового клиента Counter-Strike 1.6

Нужен человек с отличным знанием C++

На данный момент требуется написание протектора для клиента Counter-Strike 1.6

Необходимо написать, либо модифицировать имеющуюся библиотеку игрового клиент Non-Steam, которая будет инжектится в игру и защищать её от изменений со стороны серверов.

Долго сотрудничали с другим программистом, благодаря чему уже есть несколько работ по клиенту cs 1.6 (модифицировали имеющиеся библиотеки), следовательно вместе разобраться что к чему и реализовать думаю не составит большого труда.

Наличие огромного количества читов, протекторов, эмуляторов и пр. для counter-strike 1.6 на сегодняшний день лишь свидетельствует о том, что это всё реализуемо и для этого не надо быть богом :)

Англоязычный сегмент интернета так же содержит материалы по подобным темам, даже на хабре были посты по разработке библиотек для cs 1.6.

По предоплате строго не работаю! Любой удобный вас вариант сотрудничества, в т.ч. через гаранты, но без предоплат.

Исходный код готового результата после оплаты обязателен.

Умение работать с процессами и службами windows обязательно.

В заявках пожалуйста пишите имеется ли у вас похожий опыт работы, свои навыки и контактные данные.

Спасибо!