Необходимо разработать интернет-казино с 10-12 играми, такими как Рулетка, Блэкджек и Покер. Ожидается выполнение в срок до 2 месяцев. Убедитесь в высоком качестве и привлекательности интерфейса.
Онлайн-игра
Ищу партнера для создания качественного интернет-бизнеса, предварительный бюджет проекта - 5000$ (может увеличется), так же рассмотрю уже готовые проекты (которым не хватает финансирования), интересна сфера онлайн-игр и глобальных порталов с выгодной рекламной площадкой.
Жду ваших предложений!
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