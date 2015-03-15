Написать сервер для онлайн бильярда/пула под клиент на Unity. Расчет игровой механики, движения шаров, с учетом спина, трения и прочего, а также регистрация пользователей, статистики и прочее. Пожалуйста, указывайте желаемый уровень оплаты и кол-во часов уделяемых на проект в день.

Пример: http://www.miniclip.com/games/8-ball-pool-multiplayer/ru/