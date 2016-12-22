Разработка игровых приложений в среде QT C++ или QML простые 2D игры типа SuperMario Интересует разработки игр в один клик типа http://game66.ru/286/ или http://flashok.ru/igrat-online/13448-one-click-ninja/ для начала за сценарий можно ...
Создать игру
Нужно создать игру, аналог этой
http://my.happify.com/module/activity_statuses/49669384
(там нужно зарегистрироваться, чтобы зайти и посмотреть).
Кто готов сообщите, пожалуйста, срок и стоимость. Изображения наши, есть дизайнер у нас.
Как найти игру и глянуть на нее смотрите прикрепленные скрины.
Если нет желания зарегистрироваться и посмотреть игру, то в двух словах о чем она.
Поднимаются воздушные шары, на которых написаны позитивные и негативные слова. Нужно кликать по шарам с позитивными словами, за это начисляются очки. Если попадаешь на шар с негативным словом, очки отнимаются. Несколько уровней по скорости и количеству шаров на быстроту реакции.
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