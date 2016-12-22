Нужно создать игру, аналог этой

http://my.happify.com/module/activity_statuses/49669384

(там нужно зарегистрироваться, чтобы зайти и посмотреть).

Кто готов сообщите, пожалуйста, срок и стоимость. Изображения наши, есть дизайнер у нас.

Как найти игру и глянуть на нее смотрите прикрепленные скрины.

Если нет желания зарегистрироваться и посмотреть игру, то в двух словах о чем она.

Поднимаются воздушные шары, на которых написаны позитивные и негативные слова. Нужно кликать по шарам с позитивными словами, за это начисляются очки. Если попадаешь на шар с негативным словом, очки отнимаются. Несколько уровней по скорости и количеству шаров на быстроту реакции.