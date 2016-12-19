Разработка игровых приложений в среде QT C++ или QML

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки330 просмотров

Разработка игровых приложений в среде QT C++ или QML 

простые 2D игры типа SuperMario

Интересует разработки игр в один клик типа http://game66.ru/286/

или http://flashok.ru/igrat-online/13448-one-click-ninja/

 

для начала за сценарий можно взять как http://game66.ru/286/

требования, повторить игру , игра должна быть написана на С++ QT с возможностью подключения через наш драйвер внешнего управления от устройства

суть конечной задачи заключается в следующем, наш прибор регистрирует мышечную силу человека

когда мышца напряжена , происходит действие аналогичное "клику"

 

драйвер и устройство регистрации мышечной силы мы делаем сами...от вас игровой сценарий , который нам нужно интегрировать в наше ПО на QT

8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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