Разработка игровых приложений в среде QT C++ или QML

простые 2D игры типа SuperMario

Интересует разработки игр в один клик типа http://game66.ru/286/

или http://flashok.ru/igrat-online/13448-one-click-ninja/

для начала за сценарий можно взять как http://game66.ru/286/

требования, повторить игру , игра должна быть написана на С++ QT с возможностью подключения через наш драйвер внешнего управления от устройства

суть конечной задачи заключается в следующем, наш прибор регистрирует мышечную силу человека

когда мышца напряжена , происходит действие аналогичное "клику"

драйвер и устройство регистрации мышечной силы мы делаем сами...от вас игровой сценарий , который нам нужно интегрировать в наше ПО на QT