Игра на подобии Counter-Strike, только в Counter-Strike можно добавлять ботов в онлайн и играть с ними, а в Global Operations-нет. Ищу возможность адаптировать их онлайн, а так же менять их количество по своему усмотрению. Игра ...
Разработка игровых приложений в среде QT C++ или QML
Разработка игровых приложений в среде QT C++ или QML
простые 2D игры типа SuperMario
Интересует разработки игр в один клик типа http://game66.ru/286/
или http://flashok.ru/igrat-online/13448-one-click-ninja/
для начала за сценарий можно взять как http://game66.ru/286/
требования, повторить игру , игра должна быть написана на С++ QT с возможностью подключения через наш драйвер внешнего управления от устройства
суть конечной задачи заключается в следующем, наш прибор регистрирует мышечную силу человека
когда мышца напряжена , происходит действие аналогичное "клику"
драйвер и устройство регистрации мышечной силы мы делаем сами...от вас игровой сценарий , который нам нужно интегрировать в наше ПО на QT
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игрнет заявокЗакрыт8 лет назад
Привет! Интересует стоимость разработки браузерной игры на подобии этой https://youtu.be/ws7EtzVe2IQ Механика такая же: - бежит кубик и отрезает территории - мультиплеер - рейтинг игроков на текущей карте ...Разработка игр5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт рулетка скинов игры cs go, с уникальным дизайном, под ключРазработка игрнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Необходимо разработать сервер для взаимодействия с HTML5 игрой на подобии Bejeweled. Сервер просчитывает основную логику игры: 1. Выполняет расстановку бриллиантов на поле 2. Проверяет запросы от игрока на их перемещение ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
есть несколько поправок для сделанной игры на юнити буду рад сотрудничеству общение по скайпу оплата вебманиРазработка игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3000
Здравствуйте! Уже имеются некоторые наработки. Ключевая особенность игры — желеобразный персонаж, собранный из нескольких rigidbodies, переплетенных spring joints. Я ищу программиста для длительного сотрудничества. Вместе мы ...Разработка игр5 заявокЗакрыт8 лет назад