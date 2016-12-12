Игра в стиле минимализма.

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка135 просмотров

Доброе время суток. Можно ли узнать сроки и стоимость Вашей работы по следующему плану. (Прилагается в word документе).

8 лет назад
guest_14815563795564
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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