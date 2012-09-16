Ведущий C/C++ разработчик (linux/opengl/libsdl...)

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки252 просмотра

Нужен программист C/C++, с большим опытом, в т.ч. оптимизации, для сопровождения текущего кода.

Вероятно, многие вещи придется переделывать, переписывать и т.д.

Используемые в текущем коде библиотеки: FLTK, SDL.

Опыт разработки игр (2D), openGL и проч.

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Linux
13 лет назад
insidecc
Илья 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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