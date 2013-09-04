Виртуальная муз клава

Требуется команда (дизайнер + программист) или это может быть один и тот же человек для разработки игр на AS3. Игры простые, но с очень качественной графикой. Вот примеры того, что хотим получать по итогу: http://dressupmix.com/swf/1830810739-Princess-Fashion-Designer.swf http://dressupmix.com/swf/1363517347-Cinderella-Princess-Cleanup.swf http://dressupmix.com/swf/1987244634-Cute-Fashion-Stylist.swf Техзадания мы высылаем. Платим за ...