Доработка серверной части социального проекта

Playrix, ведущий мировой разработчик и издатель казуальных игр для PC, Mac и мобильных платформ, ищет гейм-дизайнера для удаленной работы. Задача: настройка поведения персонажей в игре Gardenscapes: Mansion Makeover: http://www.playrix.ru/games/pc/gardenscapes-mansion-makeover.html Описание задачи: Необходимо написать тексты для персонажа игры ...
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Требуется Java back-end программист для удаленной работы по доработке серверной части социального проекта
Опыт разработки серверных приложений от 2х лет с использованием Java, MySQL, ORACLE
Опыт работы с социальными сетями facebook, tweeter
Знание(HTML, JavaScript, AJAX) приветствуется
Подробнее о проекте в личке
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