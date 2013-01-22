Задача для разработчика iOS\Android

Разработка игрЗакрыт4 заявки208 просмотров
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Необходим разработчик для создания не сложной игры для смартфонов\планшетов, имеющий завершенные и опубликованные работы в appstore\google play, а так же собственные готовые модули вроде ротатора баннеров, сбора статистики, системы тикетов и подобного, т.к. не хочется тратить время на написание "с нуля" таких модулей.

Пишите стоимость часа Вашего рабочего времени и какими готовыми модулями располагаете.

AndroidiOS
11 лет назад
Rja
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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