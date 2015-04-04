Корректировка буклетов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка145 просмотров

Необходимо провести коррекцию буклетов формата А4 на орфографические, пунктуационные ошибки.

10 лет назад
darktor_66
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

natalia7705
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Всё было выполнено точно и в срок. Рекомендую как грамотного корректора.
Очень приятный в общении заказчик, корректный, всегда на связи. Буду рада сотрудничеству на постоянной основе!

Заявки фрилансеров

natalia7705
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад