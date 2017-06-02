Подготовка excel файла для заливки

Редактирование и КорректураЗакрыт27 заявок568 просмотров
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Добрый день, всем)

Есть excel файл, в котором необходимо всю информацию исправить по образцу.

Самое сложное, что Вы там встретите это исправление цветов на основные (например шампань - это бежевый, титан - это серый и т.п.) и сцепка товаров. 

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7 лет назад
nataly-alex
Наталья 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад