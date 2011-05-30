Есть исходный текст с оформлением в PDF формате на английском языке. Он был переведен на русский, перевод в ворде с похожим форматированием. Требуется взять перевод и сделать такой же по оформлению PDF на русском языке и защитить ...
Редакторская правка перевода с англ. на немецкий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим редактор для проверки перевода по направлению английский - немецкий. Объем 55-60 тыс. знаков. Перевод выполнен специалистом, не машиной Гугл.
Сроки: до 2 дней.
Тариф: 1 у.е. / 1000 знаков.
Оплата вебмани по факту выполнения.
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