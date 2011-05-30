Редакторская правка перевода с англ. на немецкий

$60
Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Необходим редактор для проверки перевода по направлению английский - немецкий. Объем 55-60 тыс. знаков. Перевод выполнен специалистом, не машиной Гугл.

Сроки: до 2 дней.

Тариф: 1 у.е. / 1000 знаков.

Оплата вебмани по факту выполнения.

13 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов