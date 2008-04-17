Нужно грамотно переделать текст что бы он читался совсем по другому но смысл его не потерялся. Размер текста одна вордовская страница. Очень важно что бы человек был знаком с тематикой Сетевой маркетинг, МЛМ, ...
Рерайт 6 статей
Доброго.
Рерайт 6 статей (15 тысяч знаков с пробелами), желательно глубокий.
Статьи прикреплены.
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