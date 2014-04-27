Заполнить характеристиками таблицу (на украинском)

Здравствуйте, коллеги!

Предлагаю сразу перейти к делу.

Имеется таблица, в которой указываются характеристики музыкальных инструментов (в нашем случае - гитар) и ее, собственно, нужно заполнить. В 98% случаев всю информацию можно взять с одного сайта.

Самостоятельно придумывать ничего не надо будет.

Все подробности объясню, на все вопросы отвечу, когда буду отписывать кандидатам.

С уважением,

Алексей.

P.S.: Настоятельно прошу в лычку не писать - отписывать только в проекте. И указывайте, пожалуйста, стоимость.

P.P.S.: В идеале - оплата Приват24