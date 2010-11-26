Диплом менеджмент организации (для М. Русаковой)

$167
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка105 просмотров
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Задание в прикрепленном файле, возможны уточнения по ходу выполнения работы

сдача работы частями-по главам, оплата по факту

методичку можно скачать здесь http://files.mail.ru/9pq1r4

объем 80 страниц+ приложения

оригинальность от 85%

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- диплом

- аннотацию к диплому

- речь

- раздаточный материал

цена 5000 рублей

13 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$166
15 дней
Очередное спасибо, рекомендую, + 10 баллов
Очередной плодотворный проект. Спасибо!
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