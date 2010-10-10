Курсовой проект на тему "Организация труда"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовой проект на тему "Организация труда на производстве нефте- или газодобывающем предприятии"

Объём 30-35 страниц.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Оригинальность работы 80-85% .

Срок сдачи работы до 10.10.2010 до 23.00 часов МСК.

13 лет назад
arsir
Ирина 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Отчет по практике по финансы и кредит

    В бюджетном учреждении. Содержание практики в бюджетном учреждении 1. Характеристика бюджетного учреждения, цель деятельности. 2. Организационная структура, функции служб и отделов. 3. Пользователи услуг, предоставляемых бюджетным учреждением. 4. Смета бюджетного учреждения: ее состав, структура, порядок формирования. 5. Источники финансирования деятельности учреждения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Юриспруденция на английском

    Есть монография на английском по юриспруденции (вышлю, тут не прикрепится). По ней нужно написать реферат на английском языке. Реферат 10 листов. Потом с английского языка перевести реферат на русский язык (также 10 листов должно быть). Это ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая компьютерные технологии в фин.менеджменте

    Курсовая работа по дисциплине компьютерные технологии в фин.менеджменте. Курсовая работа выполняется на основе использования прикладного программного продукта Project Exper срок 10.10

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом по менеджменту

    Дипломный проект по менеджменту тема совершенствование сферы услуг на примере ооо орион (рекламное агенство) содержадние 1. теоретическая часть 2. аналитическая 3. предложения 4. экономический эффект от предлож.мероприятий 5. правовая необходим план для утвержения

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Третья глава к диплому по финансовому менеджменту

    Вид работы: 3 глава дипломной работы Предмет: Финансовый менеджмент Тема: Обеспечение финансовой устойчивости ООО "Стелс" на основе ее моделирования Требования к работе: необходимо произвести выбор метода построения модели финансовой устойчивости с пояснением причины выбора. Произвести построение ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Третья глава к диплому

    Вид работы: Дипломная работа Предмет: Финансы и кредит Тема: Проблемы ипотечного кредитовая в России и пути их решения Требования к работе: Глава 3. Разработка основных направлений по совершенствованию кредитного процесса по ипотеки в Сбербанке. 3.1. Прблемы в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка диплома

    Учебное заведение: КГПУ им. Астафьева. Факультет: логопедия. Форма обучения: Заочная. Курс: 4. Вид работы: доработка дипломной Предмет: Логопедия Тема: Развитие голосовых возможностей у детей среднего дошкольного возраста... Требования к работе: Доработка согласно требований Вторую главу где ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дипломная по менеджменту

    Факультет культуры и искусств; специальность - менеджер социально-культурной деятельности; тема: Эффективные клубные технологии; Рекомендуемая литература: 1.Киселева и Красильников "Социально-культурная деятельность" 2.Ареарский "СКД" 3.Григорьева Е И "Современные технологии СКД" 4.Рябков В М "Антология" 5.Туев "Технология организации клуба" есть кое какие наработки по диплому в приложении

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диплом по маркетингу

    Дипломная по маркетингу. тема : изучение покупательского повоедения и особенностей спроса на продукцию предприятия ООО УК Ленком по сети пивомаркетов нужно сделать план. после утвержения делать по главам. срок первой главы до 20.10

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад