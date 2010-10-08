Тема- особенности использования технологий PR в фармацевтической промышленности диплом нужен по главам. для начала нужно сделать план для утвержения.
Третья глава к диплому по финансовому менеджменту
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Вид работы: 3 глава дипломной работы
Предмет: Финансовый менеджмент
Тема: Обеспечение финансовой устойчивости ООО "Стелс" на основе ее моделирования
Требования к работе:
необходимо произвести выбор метода построения модели финансовой устойчивости с пояснением причины выбора. Произвести построение модели для ООО "Стелс". Проверить адекватность модели. Описать мероприятия по обеспечению финансовой устоичивости ООО "Стелс"
срок до 11.10
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