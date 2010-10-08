Дипломная по менеджменту

Тема- особенности использования технологий PR в фармацевтической промышленности диплом нужен по главам. для начала нужно сделать план для утвержения.
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Факультет культуры и искусств;
специальность - менеджер социально-культурной деятельности;
тема: Эффективные клубные технологии;
Рекомендуемая литература:
1.Киселева и Красильников "Социально-культурная деятельность"
2.Ареарский "СКД"
3.Григорьева Е И "Современные технологии СКД"
4.Рябков В М "Антология"
5.Туев "Технология организации клуба"
есть кое какие наработки по диплому в приложении
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