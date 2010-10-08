Психологич. исследования

Исходя из личного опыта, теоретических предпочтений и склонностей, необходимо составить конспект гипотетического психологического исследования.

Примерная конструкция:

- феноменальное описание психологической проблемы в области изучения народной лечебной практики или парапсихологии;

- наличие общественного дискурса по поводу этой проблемы (есть ли сторонники, оппозиция, кто они, чем обосновывают свою позицию?);

- предложение выбора способов исследования (качественных и/или количественных методов, технологий и пр.) и обоснование выбора стратегии исследования применительно к данной проблеме;

- ваша позиция (исследовательская и/или гражданская) к рассматриваемой проблеме.

Объем – 5 страниц, Times new roman, 14 pt, 1.5 int

Список возможным тем и рекомендуемых источников лит-ры во вложении.

Перед выбором исполнителя тема будет предварительно согласована в личке.

Работа нужна 08.10.10 до 21.00 по Москве.

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Нужно выбрать какое-то явление, например, телепатия, телекинез и т.п., написать кто, что говорит за и против него, предложить вариант практического исследования этого феномена, описать свою позицию по данному вопросу (для этого и нужно знать какую тему вы возьмете).