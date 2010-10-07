Курсовая ТОЭ

Нужно 4 чертежа перевести из Компаса в Автокад и jpg (формат А4) Чертежи по ссылке: http://files.mail.ru/8YDUDT Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, ...