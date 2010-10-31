Реферат по теме математика

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка158 просмотров
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Реферат по теме математика

Объем до 15 страниц.

оформление строго по рекомендациям.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 7 источников.

ССылки на каждой второй странице.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ого месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 10.10.2010 до 12 часов дня МСК.

13 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
swetik13
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
4 дня
И снова новый проект для Светланы, и снова все сделано достойно и качественно! Все выполнено отлично! Специалист действительно серьезно относится к работе, все рекомендации и пожелания клиента были соблюдены, никаких замечаний, никаких доработок, никаких вопросов. Надежно, грамотно, серьезно, в согласованные сроки,с великолепным качеством!!!! Еще раз обращаюсь к надежным заказчикам отдавать свои заказы для Светланы!!! Надеюсь на дальнейшее размещение моих профильных проектов этой тематики у Светланы!!! Мои самые лучшие рекомендации!! Ставлю еще 10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Константин - надежный работодатель. Очень приятно с ним работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.