Реферат канд. минимум

НУЖНО в рамках одной дисциплины: 1. Выполнить пять курсовых: Курсовые с практической частью (делаются на примере предприятия) Темы двух известны:16 и 23 Еще три темы - ЛЮБЫЕ на выбор (но - желательно, но не обязательно - на примере: 1. ...