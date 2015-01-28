Реферат по информатике

Получить математическую модель. 1. Получить передаточную функцию. 2. Исходя из условия устойчивости выбрать значение резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. (R= от 1Ом до 1Мом, С= от 1 до 100мкФ) 3. Получить все частотные характеристики: АЧХ, ФЧХ, АФЧХ, ВЧХ, ...