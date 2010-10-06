Диплом Международные стандарты и учетная политика

Дипломная работа

Тема: Международные стандарты и учетная политика предприятия на примере ООО

Объем: 60-70 листов

3 главы

Каждая глава не более 18 листов

Антиплагиат 70%. Новейшая информация. Писать строго по методичке.

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛАН:

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Правила формирования учетной политики в Российской Федерации

1.2. Теоретические основы применения международных стандартов бухгалтерского

учёта

1.3 Специфика применения международных стандартов бухгалтерского учёта в

практической деятельности российских предприятий

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО ""

2.1 Общая характеристика предприятия и действующей на нём системы

бухгалтерского учёта.

2.2. Содержание учётной политики ООО ""

2.3. Раскрытие учётной политики ООО ""

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО ""

3.1 Вопросы применения международных стандартов в учётной политике

предприятия

3.2 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

После каждой главы должны быть выводы, но они в содержании не указываются.

Подготовить речь и рецензию.

Срок - весь диплом - к 20 октября, 2 глава - к 11 октября