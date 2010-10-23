Курсовая работа немецкий язык

Тема "Межрегиональные сопоставления уровня жизни населения" (На примере Новосиборской области и Красноярского Края) Во вложенном файле метод.указания по выполнению работы(там же примерный ПЛАН работы ,стр.23 ) срок первой главы 17.10
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Нужно выполнить две КР по немецкому языку (обе - на нем.яз)
1. Национальные виды спорта Великобритании и США.
2. Знаменитые деятели культуры и искусства стран изучаемого языка.
Срок: 14.10
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