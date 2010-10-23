Курсовая работа немецкий язык

Работала с Ниной впервые. Могу характеризовать как ответственного человека. Работы выполнены качественно, сданы в срок. Очень радует отвественный подход к работе - все-все уточняется заранее, чтоблы не было "на отвяжись". Рекомендую как грамотного и отличного исполнителя! Буду обращаться еще!!!