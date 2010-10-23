Курсовая работа немецкий язык

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Нужно выполнить две КР по немецкому языку (обе - на нем.яз)

1. Национальные виды спорта Великобритании и США.

2. Знаменитые деятели культуры и искусства стран изучаемого языка.

Срок: 14.10

13 лет назад
Witch132
Юлия 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
ninasunny
Нина 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
2 дня
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