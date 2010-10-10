ninasunny

Нина ninasunny

 
34 годаРоссия/Кисловодск
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

-магистр по специальности "Перевод (нем., англ.)";

-опыт письменного и устного перевода (в т. ч. технический) - 7 лет;

-уверенный пользователь ПК;

-грамотность, строгое соответствие инструкциям, ответственность, соблюдение установленных сроков.

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Отзывы заказчиков
Witch132
Юлия 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
9 отзывов
$1
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа немецкий язык
Работала с Ниной впервые. Могу характеризовать как ответственного человека. Работы выполнены качественно, сданы в срок. Очень радует отвественный подход к работе - все-все уточняется заранее, чтоблы не было "на отвяжись". Рекомендую как грамотного и отличного исполнителя! Буду обращаться еще!!!
Сотрудничество с Юлией оставило самые приятные впечатления. Рекомендую как надёжного заказчика, при работе с которым не нужно переживать за своевременность оплаты. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
vikalav
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Срочно найти статьи в интернете
Нина - отличный исполнитель, отличающийся пунктуальностью, ответственностью, желанием помочь. Проект выполнен качественно и с соблюдением сроков! А главное - "с душой". Именно такие фрилансёры и нужны для перспективного и плодотворного сотрудничества!
Требования адекватные, оплата в срок.
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.75/час
от $10от 1 дня
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