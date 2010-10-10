Срочно найти статьи в интернете

$5
Наполнение сайтовЗавершен3 заявки358 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансёры! Работа заключается в следующем: нужно найти в интернете статьи таких академиков РАН: Почебут Л.Г., Обозов Н.Н., Зимичев А.М.; членов совета СЗАГС (СПб) Юрьева А.И., Филиппова Германа Григорьевича, а также Сергиенко Е.А., Журавлёва А.Г. Нужно минимум 20 позиций (в среднем - по 3 на каждого академика). Статьи должны содержать следующие ключевые слова: "толерантность", "межэтнические отношения", "развитие личности", "межкультурное общение", "терпимость", "многонациональный коллектив", "полипрофессионализм", "полиэтническое образование", "акмеологическое развитие". Далее ищете абзацы, содержащие ключевики, копируете, вставляете в word, делаете сноску по принципу (фамилия автора, номер страницы),даёте интернет-ссылку на статью и библиографический указатель (Автор, название статьи, периодическое издание, издательство, № выпуска, год выпуска). Вообщем-то работа чепуховая, если у Вас есть какие-то навыки поиска информации в интернете. А у меня сейчас нету времени ею заниматься. В теле проекта оставляйте заявки со сроками исполнения. Все возникшие вопросы отправляйте на [email protected] или стучите в аську 617268573. Со своей стороны гарантирую своевременную оплату, положительный отзыв, перспективу дальнейшего сотрудничества. Оплата - только через webmoney (wmz, wmu).

13 лет назад
vikalav
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ninasunny
Нина 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Нина - отличный исполнитель, отличающийся пунктуальностью, ответственностью, желанием помочь. Проект выполнен качественно и с соблюдением сроков! А главное - "с душой". Именно такие фрилансёры и нужны для перспективного и плодотворного сотрудничества!
Требования адекватные, оплата в срок.
  • Похожие заказы

  • Делать тизеры

    $1000

    Требуются фрилансеры для удаленной работы в сфере рекламы и PR.   Руководителем ставятся задачи по созданию Тизерной Рекламной Компании на какую-либо тематику.   Работа фрилансера заключается в поиске графического материала (картинок/фото) в сети Интернет на заданную тему, обработка фото ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение форума (тематика - смартфоны)

    $50

    Уважаемые господа, Требуется наполнить форум постами для получения тематического трафика. Тематика достаточно узкоспециализированная - смартфоны компании Palm (предоставлю в личку данные на форумы схожей тематики) . Нужно на форуме создавать темы и писать ответы, 5-7 сообщений в ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать подборку сайтов

    Уважаемые фрилансеры, требуется найти аналогичные компании вот этой www.cpsag.ch на территории Германии, Франции, Швейцарии. Составить отчет в формате xls: - список сайтов, - совпад.услуги, - контакты - email, Tel. Приводите цену за перечень из 100 ссылок. Обязательно в качестве примера ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поддержка действующих сайтов

    Требуется постоянная поддержка действующих сайтов на HTML и Joomla. Корректировки и внесение новой информации ( в основном описание продукции). Возможны изменения по дизайну сайтов и под требования SEO оптимизаторов. В дальнейшем требуется создание новых ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разместить статью в Википедии

    Разместить статью в Википедий на тему трекера www.seedoff.net со ссылками на трекер .Статья должна быть качественной, интересной и не маленькой. В заявку сразу пишите вашу цену, размер и сроки (обязательно !!! )

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на автомобильном форуме

    $50

    Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 200 тем (постов) ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление автомобильного FAQ

    Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо вырезать текст из пдф

    Здравствуйте, есть большой объем пдф файлов, а именно 247 Мб, небходимо скачать эти файлы, порядка 29 штук и вырезать оттуда все цены. Интересуют только те фрилансеры, у которых высокая скорость соединения с интернетом. Ставка за ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад