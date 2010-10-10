Срочно найти статьи в интернете

Здравствуйте, уважаемые фрилансёры! Работа заключается в следующем: нужно найти в интернете статьи таких академиков РАН: Почебут Л.Г., Обозов Н.Н., Зимичев А.М.; членов совета СЗАГС (СПб) Юрьева А.И., Филиппова Германа Григорьевича, а также Сергиенко Е.А., Журавлёва А.Г. Нужно минимум 20 позиций (в среднем - по 3 на каждого академика). Статьи должны содержать следующие ключевые слова: "толерантность", "межэтнические отношения", "развитие личности", "межкультурное общение", "терпимость", "многонациональный коллектив", "полипрофессионализм", "полиэтническое образование", "акмеологическое развитие". Далее ищете абзацы, содержащие ключевики, копируете, вставляете в word, делаете сноску по принципу (фамилия автора, номер страницы),даёте интернет-ссылку на статью и библиографический указатель (Автор, название статьи, периодическое издание, издательство, № выпуска, год выпуска). Вообщем-то работа чепуховая, если у Вас есть какие-то навыки поиска информации в интернете. А у меня сейчас нету времени ею заниматься. В теле проекта оставляйте заявки со сроками исполнения. Все возникшие вопросы отправляйте на [email protected] или стучите в аську 617268573. Со своей стороны гарантирую своевременную оплату, положительный отзыв, перспективу дальнейшего сотрудничества. Оплата - только через webmoney (wmz, wmu).