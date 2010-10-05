Делать тизеры

Требуются фрилансеры для удаленной работы в сфере рекламы и PR.

Руководителем ставятся задачи по созданию Тизерной Рекламной Компании на какую-либо тематику.

Работа фрилансера заключается в поиске графического материала (картинок/фото) в сети Интернет на заданную тему, обработка фото в графическом редакторе(обрезать, сделать нужный размер) + написание короткой цепляющей фразы к картинке.

Преимущества даются специалистам с образованием и опытом работы в области PR и рекламы. З/П складывается из объема сделанной работы. За создание хороших рекламных объявлений - премиальные.

Если хотите узнать о вакансии и сделать пробное задание пишите на [email protected]