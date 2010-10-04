Работа на сайте rusfanat.ru

На постоянную работу. Размещение объявлений вручную на досках. 2 руб./объявление. Оплата сразу по факту размещения через яндекс-деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ежедневно добавлять свежие новости по спортивным разделам на сайте rusfanat.ru
оплата 300-500 рублей неделя
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Автомобильному порталу требуются постеры – в форум. Условия просты: мы даем вам отдельную площадку (автомобильный клуб). Вы регистрируете 15-20 различных пользователей и постите на нашем форуме, ведете живые дискуссии. Всего требуется составить 200 тем (постов) ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Работа для творческих людей, интересующихся автомобилями. Автомобильному порталу AutoPeople.Ru требуется удаленный работник для работы в форуме. Ваша задача – составление FAQ по предложенной модели автомобиля (например, Hyundai Getz). Мы выдаем вам сайт-клуб по модели, над ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть большой объем пдф файлов, а именно 247 Мб, небходимо скачать эти файлы, порядка 29 штук и вырезать оттуда все цены. Интересуют только те фрилансеры, у которых высокая скорость соединения с интернетом. Ставка за ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
ChesnokAd.kz – информационный портал о рекламе. Подробней о проекте: http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1003&Itemid=304 http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1374:kak-razmestit-info-i-sebe-i-zachem-mne-eto-nado&catid=149:avtorskie-stati&Itemid=442 http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1449:proshel-mesjats&catid=149:avtorskie-stati&Itemid=442 http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=349 Сайт нужно заполнить инфой! Источники я дам! Вот пример, как должна выглядеть страничка! http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1447:paritet-partners&catid=107:dizajn-studii&Itemid=373 т.е. Лого компании, О компании, услуги, контакты, портфолио, если есть презентация, видео! ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Есть много тематических сайтов, для каждого из них нужно найти тематические картинки. Каждый сайт разбит на несколько разделов по тематикам, у каждого сайта число этих разделов разное. Задание на поиск: 1. нужно найти для 2139 разделов тематические ...Закрыт13 лет назад
- $50
Есть интернет-магазин miphone.ru и там аналогично существующим товарам надо добавлять новые. Товары берутся из прайслистов или из аналогичных сайтов с исправлениями.Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $27
Нужно наполнить сайт оборудованием с другого сайта.Завершен13 лет назад
- $250
Необходимо наполнение каталога сайта www.bialetti.ru (порядка 150 позиций товаров) и его дальнейшая поддержка (не часто добавление товаров и новостей). Это не интернет магазин,а представительский сайт. Админка WordPress 2.7.1. Жду ваших предложений по цене.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуются наполнение интернет-магазина (освещение) Контент из каталога производителей. Необходимо вводить характеристики товара, которые будт указаны в каталоге и/или прайс-листе + 2 фото (большое и малое). Цена 3-р. позиция. Срок 7 рабочих дней. Каталоги буутт предоставлен выбранному исполнителю.Закрыт13 лет назад